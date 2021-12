A Polícia Paraguaia deflagrou nesta sexta-feira (10) a Operação Berilo 2.0. O objetivo é desmembrar e dar continuidade à desarticulação de uma organização criminosa que atua no tráfico de droga na região de fronteira com o Brasil. O grupo é liderado por Reinaldo Javier Cabañas, vulgo “Cucho”. Segundo as informações dos agentes da SENAD (Secretaria Nacional Antidrogas) foram realizadas sete diligências às empresas com vínculo a organização e que estão sendo investigadas desde de 2018, quando foram realizados as primeiras ações contra o grupo.

Sob a liderança de “Cucho” a organização mantém um empresa de fachada para a lavagem de dinheiro do narcotráfico no Paraguai, Argentina e no Brasil. Segundo as informações da Senad, com o Ministério Público do Paraguai, a Berilo 2.0 é acompanhada pela promotora Lorena Ledesma e conta com o apoio de peritos ligados ao setor tributário do Governo Federal do Paraguai.