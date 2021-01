Policias da SENAD acompanhados do procurador Ysaac Ferreira, invadiram esta tarde uma casa localizada no bairro Virgen del Huerto, em Assunção. A operação ocorreu no âmbito de uma investigação sobre uma rede de distribuição de drogas ligada a Barras Bravas.

Foram presos RODRIGO ISRAEL GONZÁLEZ DELGADO, um paraguaio de 26 anos, que já foi detido pela SENAD em 2015 por distribuição de ecstasy. Outro detido é Gilberto Ariel Martínez, um paraguaio de 28 anos. Foram apreendidos 281 gramas de cocaína e 86 gramas de maconha. O promotor também ordenou a apreensão de um carro da marca Toyota, que foi usado para entregar as drogas. Os detidos e as provas foram enviados para a base de operações da SENAD. O alto índice de reincidência no campo do microtráfico ou do tráfico de drogas é preocupante.