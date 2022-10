Policiais da SENAD destruíram 2 hectares de cultivo de maconha e 6 acampamentos numa área arborizada da cidade conhecida como Cerro Kuatia, distrito de Capitán Bado. Dentro deles foram localizados 2.500 Kg de maconha pronta. Com a intervenção, foram anulados cerca de 8.500 Kg de maconha. O prejuízo para o tráfico é de equivalente a 1 milhão e 500 mil dólares. Por ordem do representante do Ministério Público, todas as provas encontradas foram incineradas no local.