SENAD interrompeu um esquema de tráfico internacional de cocaína no Alto Paraná. Os policiais obtiveram informações sobre o pouco de uma aeronave boliviana “recheada” de cocaína na área de Colonia Limoy, distrito de San Alberto, departamento de Alto Paraná.Uma estrutura de tráfego internacional integrada por um paraguaio, um equatoriano, um boliviano e um brasileiro foi interrompida em uma ação realizada pelos Agentes em uma via clandestina. A operação denominada “Sun Rising”, teve a coordenação do Ministério Público e da Delegacia Regional nº 5 de Caaguazú.

Na ação foi apreendida uma aeronave Cessna, modelo 206, com matrícula boliviana. O piloto foi preso quando reabastecia o avião e deixava a carga nas mãos dos traficantes na área da Tríplice Fronteira.

FORAM PRESOS:

MANUEL IGNACIO ZAMBRANO LOOR (equatoriano); NELSON AGUSTIN VERA SANCHEZ (Paraguai); DAVID DORADO SOLIS (boliviano); FELIX JOSE VANDERLES DOS SANTOS (brasileiro)

OS ITENS LOGÍSTICOS CONFISCADOS FORAM:

10 tambores de combustível para aviação; 1 pickup de veículo da marca nissan tipo fronteira na cor azul com registro nº ncft-291; 1 veículo da marca hiunday, tipo santafé, na cor cinza, com registro nº hae-772. O transporte aéreo trouxe cerca de 330 pacotes de cocaína que somavam 353 Kg. Carga avaliada em pelo menos US $ 2,4 milhões.