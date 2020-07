O Senado aprovou o projeto de lei que concede uma linha de crédito especial para pequenas e médias empresas. Serão duas linhas de créditos. A primeira chamada de Peac-maquininha vai atender aos microempreendedores individuais, as microempresas e as de pequeno porte. A segunda, Peac FGI, Fundo Garantidor para Investimentos, está voltada para empresas de pequeno e médio portes com receita bruta em 2019 de R$ 360 mil a R$ 300 milhões. O relator o Senador Marcos Rogério (DEM-RO), ressaltou as garantias de R$ 30 bilhões pela União. A MP segue para a sanção presidencial.