Senado aprova três novas comissões: Comunicação e Direito Digital, Esporte e Defesa da Democracia

Os senadores aprovaram três novas comissões para compor a Casa Legislativa. Assim, o Senado conta com a Comissão de Comunicação e Direito Digital, de Esporte e da Defesa da Democracia.

As duas primeiras serão criadas a partir do desmembramento das Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática e de Educação, Cultura e Esporte. Assim, a terceira surge a partir da Comissão Senado do Futuro.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que “foi um anseio de muitos senadores, muitos da oposição inclusive para que se possa ter essas duas comissões, a Comissão de Esportes e a Comissão de Comunicação”.

Ele explicou que “em relação com a que a Câmara dos Deputados fez, a Comissão de Comunicação vem com uma missiva da Associação Brasileira de Rádio e Televisão para que pudesse haver uma instância específica no Senado Federal”.

Assim, o Senado passa de 15 para 17 comissões. Os titulares e suplentes das comissões novas ainda não foram definidos.