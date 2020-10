O ministro Luís Roberto Barroso, do STF determinou na quinta-feira (15) o afastamento por 90 dias do Senador Chico Rodrigues (DEM-RR). O parlamentar foi flagrado com dinheiro escondido na cueca e entre as nádegas. O flagrante ocorreu durante uma operação de busca e apreensão da PF na última quarta-feira (14). O caso foi enviado pelo magistrado ao Senado, que irá debater sobre a manutenção ou não do afastamento.