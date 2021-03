O Senador Major Olímpio (PSL-SP) teve morte cerebral decretada nesta quinta-feira (18) em decorrência de ter contraído a Covid-19. O parlamentar esteve internado num hospital da capital paulista. “Com muita dor no coração, comunicamos a morte cerebral do grande pai, irmão e amigo, Senador Major Olímpio. Por lei a família terá que aguardar 12 horas para confirmar o óbito e está verificando quais órgãos serão doados. Obrigado por tudo que fez por nós, pelo nosso Brasil”, anuncio feito pela assessoria pelo Twitter. Com o falecendo de Olímpio já é o terceiro que morre em decorrência do novo coronavírus. Os outros são: Arolde de Oliveira (PSD-RJ) morreu em outubro de 2020 e José Maranhão (MDB-PB), em fevereiro deste ano.