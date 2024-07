Senador Nelsinho Trad acompanha início de pré-lançamentos de candidaturas pelo interior de MS

O presidente do PSD/MS, senador Nelsinho Trad, vem trabalhando pelo fortalecimento do partido no Estado. Em menos de duas semanas, já percorreu por seis municípios Coxim, Sidrolândia, Deodápolis, Inocência, Cassilândia e Nova Andradina, para o lançamento de pré-candidaturas de aliados da majoritária e da chapa de vereadores. Nesta terça-feira, os munícipios de Aparecida de Taboado e de Paranaíba farão as convenções do PSD municipais e, em Campo Grande, a convenção está prevista para o próximo dia 30, a partir das 9h, na Câmara Municipal, com apoio aos tucanos. “O PSDB fará a convenção nesta quinta-feira, para confirmar o nome do deputado Beto Pereira, como o candidato a prefeito da Capital e nós vamos dar o nosso apoio oficial na próxima semana com uma grande festa da democracia”, comentou o senador Nelsinho Trad.

Em todos os diretórios municipais, as convenções estão sendo organizadas. No dia 26 de julho, serão em Amambai, Rochedo e Bodoquena. No sábado, em Miranda e em Três Lagoas. Já, no domingo, Ribas do Rio Pardo. E, no próximo dia 29, o diretório municipal de Selvíria fará a convenção. De acordo com o estatuto do PSD, toda convenção municipal deverá seguir as orientações da Executiva Estadual. “Conforme o artigo 45, no parágrafo 2, a Executiva Estadual poderá cancelar, suspender, remarcar ou anular as convenções municipais para proteger os interesses partidários.”