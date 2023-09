Senador Nelsinho Trad conquista mais 58,8% de recursos a Capital

Dos quase R$ 150 milhões de convênios assinados nesta tarde pelo governador Eduardo Riedel para Campo Grande, 58,8% dos recursos vieram de articulação política e coordenação do senador Nelsinho Trad (PSD/MS) enquanto coordenador da Bancada Federal.

Desse total, R$ 70,4 milhões foram conquistados em emendas de bancada sob a coordenação do senador Nelsinho Trad:

R$ 59 milhões para Implantação de Vias no Fundo do Vale do Imbirussu.

R$ 5,8 milhões (já na conta da prefeitura) para recuperação de vias em Campo Grande.

R$ 5,1 milhões para asfalto, drenagem, sinalização e acessibilidade nas vias do Jardim Noroeste (Rua Urupês, Rua NS-1, Rua EW-1, Rua EW-2, Rua NE-2 e Rua SE-1).

Além dos recursos de bancada, o senador Nelsinho Trad conseguiu R$ 17,8 milhões em recursos federais de forma individual para as seguintes obras:

R$ 9,6 milhões para requalificação da Av. Duque de Caxias entre o aeroporto e o núcleo industrial do Indubrasil.

R$ 8,1 milhões para pavimentação e drenagem no Jardim Nashiville, Portal Caiobá e Norte Parque.

“Lembro aqui que a pavimentação e drenagem do Jardim Nashiville são fruto de um trabalho desempenhado pelo saudoso deputado estadual Cabo Almi; Portal Caiobá, vereador William Maksoud, que nos trouxe a indicação junto com o presidente do bairro, Wesley, e o Norte Parque, com as lideranças comunitárias desse bairro, junto com seu Hilário que trabalha no Centro Espírita Francisco Xavier na Vila Nasser. Estamos juntos com o governo do Estado, governador Riedel, e com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, prefeita Adriane Lopes. Vamos em frente”, afirmou o senador Nelsinho Trad ao detalhar as assinaturas de hoje.