Senador Nelsinho Trad conquista R$ 1,4 milhão para Ponta Porã

Recursos federais serão utilizados para pavimentação da Avenida Guia Lopes que dá acesso para MS-380

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) atendeu a reivindicação do prefeito Eduardo Lopes, do presidente da Câmara Municipal de Ponta Porã, Agnaldo Miudinho, e vereadores que estiveram, recentemente, em seu gabinete em Brasília. Nesta sexta-feira, antes de encerrar o expediente, o parlamentar conquistou a liberação de R$ 1,4 milhão para asfaltar a Avenida Guia Lopes (acesso à MS-380) do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. “Esse recurso é vai melhorar a infraestrutura da nossa região, facilitar o transporte e trazendo mais desenvolvimento para a nossa fronteira”, disse o senador.

Para o presidente da Câmara, o senador Nelsinho Trad vem contribuindo para transformação de Ponta Porã e da região de fronteira. Nos últimos cinco anos, o senador Nelsinho Trad destinou mais de R$ 60 milhões a Ponta Porã. Também viabilizou a autorização de US$ 25 milhões de dólares do Fonplata (Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata), que é um fundo internacional de investimento em infraestrutura, para obras do Parque Tecnológico Internacional e mais de R$ 7,8 milhões do Avançar Cidades para infraestrutura. “O senador Nelsinho Trad faz diferença para população de Ponta Porã e passamos a ter mais qualidade de vida”, comentou o vereador Miudinho.