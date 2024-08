Senador Nelsinho Trad conquista R$ 1,9 milhão para obras em Porto Murtinho

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) conquistou, nesta terça-feira (13), a liberação de R$ 1,9 milhão do Ministério das Cidades para obras de pavimentação e drenagem em Porto Murtinho. “Estamos preparando o município para receber a Rota Bioceânica, uma das mais importantes ligações do Brasil ao mercado asiático por meio do Oceano Pacífico”, comentou o senador.

Em quase cinco anos de mandato, o senador Nelsinho Trad já destinou R$ 7,9 milhões para Porto Murtinho em obras de infraestrutura, educação e saúde. O município é o Portal da Rota Bioceânica e tem sido diretamente favorecido com investimentos. “A região já vive momentos áureos na economia local com novos empreendimentos e valorização imobiliária”, comentou o senador Nelsinho Trad.

Cumprindo promessa de campanha eleitoral, o senador Nelsinho Trad abraçou e mergulhou o projeto da Rota Bioceânica, assumiu a Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul (Parlasul), e vem defendendo os interesses do corredor para Mato Grosso do Sul. No Senado, já destinou R$ 41 milhões do orçamento para esse projeto estratégico que favorece diretamente Porto Murtinho e as cidades em torno como Jardim, Caracol, Bela Vista, Guia Lopes da Laguna, Nioaque, Sidrolândia e Campo Grande e impacta outros 15 municípios. “Estamos acompanhando os avanços econômicos com a Rota Bioceânica e buscando mais informações e estreitamento de relações com os países asiáticos”, afirmou o senador Nelsinho Trad.

50 anos de relações entre Brasil e China

O senador Nelsinho Trad também foi escolhido para presidir o Grupo Parlamentar Brasil-China. Nesta semana, no dia 15, em comemoração ao Dia Nacional da Imigração Chinesa e os 50 anos de relações diplomáticas entre os dois países, o parlamentar propôs e foi aprovada a sessão solene conjunta no Congresso Nacional de homenagens a essa aliança diplomática. “Nosso trabalho está voltado para garantir que Mato Grosso do Sul esteja em destaque no cenário nacional e internacional, quando assunto é a Rota Bioceânica”, explicou.