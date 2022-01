O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) conquistou, no início deste ano, a liberação de R$ 3,5 milhões do Ministério da Agricultura ao Governo de Mato Grosso do Sul, para aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas à agricultura familiar do Estado. “É um projeto nosso de 2019 que terminou de ser concluído, é a nossa primeira conquista de 2022”, destacou o senador Nelsinho Trad. Do processo apresentado em 2019, de R$ 19, 2 milhões de reais, o senador Nelsinho Trad conseguiu em dezembro de 2020, o pagamento de R$ 3,9 milhões. Em novembro de 2021, foram pagos outros 11,7 milhões e, agora, os R$ 3,5 milhões. ​