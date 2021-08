No início da noite de sexta-feira, o parlamentar recebeu o anúncio do Ministério da Saúde e comunicou à população pontaporanense

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) conquistou, no fim desta sexta-feira (20), a liberação de R$ 4,5 milhões do Ministério da Saúde para obras do Centro Especializado em Reabilitação (CER), um ponto de atenção ambulatorial (programa elaborado em 2013 pelo Governo Federal). “Batalhávamos por essas verbas extras desde o início deste ano. É uma grande conquista”, disse o senador.

Segundo o secretário de saúde de Ponta Porã, Patrick Derzi, as obras já tiveram início e aguardavam por esses recursos. “Palmas ao senador Nelsinho Trad, temos as paredes levantadas e esperamos, em breve, pela conclusão das obras”, comentou.

De acordo com o Ministério da Saúde, o CER é um ponto de atenção ambulatorial que realiza diagnóstico, avaliação, orientação, estimulação precoce e atendimento especializado em reabilitação, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva, constituindo-se em referência para a rede de atenção à saúde no território. Os Centros Especializados em Reabilitação se dividem em três tipos: CER II – composto por duas modalidades de reabilitação; CER III – composto por três modalidades de reabilitação e CER IV – composto por quatro modalidades de reabilitação. “O nosso de Ponta Porã é o CER III”, comentou o secretário.

O Ministério da Saúde prevê que todo atendimento realizado no CER será articulado com os outros pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde, através de Projeto Terapêutico Singular, cuja construção envolverá a equipe, o usuário e sua família. No caso da classificação do CER em Ponta Porã, seria para tratamentos intelectual, físico e auditivo. “Chegando nesta noite em Campo Grande, recebi a notícia excelente do senador Nelsinho Trad, que ele conseguiu os R$ 4,5 milhões para o CER de Ponta Porã. Vamos conseguir retomar a obra e reabilitar pessoas com problemas motores com piscinas e salas especializadas. Obrigado, senador pelo seu compromisso com Ponta Porã,” agradeceu o prefeito Hélio Peluffo.

O senador Nelsinho Trad já conseguiu a liberação, em dois anos e sete meses, de mais de R$ 9 milhões para a cidade. Recentemente, o parlamentar obteve R$ 4,4 milhões do Ministério da Saúde em investimentos nas unidades básicas Doutora Nislaine Colman, na Vila Renô; UBS Geraldo Garcia, no Assentamento Itamarati; UBS Enfermeira Eliza Medina Barreto, no Bairro São Rafael; e na UBS Enfermeira Zeneida Terra da Siqueira, no Jardim Ivone.

Também obteve quase R$ 2 milhões do Ministério do Desenvolvimento Regional para infraestrutura de Ponta Porã e R$ 1 milhão do Fundo Nacional de Educação (FNDE). Moradores da região reconhecem o compromisso do parlamentar com a população. “Parabéns ao senador, a nossa Ponta Porã agradece pelo que ele já fez, está fazendo e pelo que vai fazer pelo município fronteiriço. Jornalistas João Natalicio e Izolina, do Jornal de Notícias, que torcem pelo senador Nelsinho Trad, aqui em Ponta Porã”.​