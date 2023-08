Senador Nelsinho Trad destaca MS Day no Senado

No retorno às atividades parlamentares, o senador Nelsinho Trad (PSD/MS) ocupou a tribuna do Senado Federal para divulgar o evento “MS Day, nesta terça-feira, promovido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em parceria com a Fiems (Federação da Indústria de Mato Grosso do Sul) em São Paulo. “O nosso MS vai apresentar as oportunidades de negócios para 400 empresários, na sede da CNI (Confederação Nacional da Indústria)”, comentou o senador Nelsinho Trad.

Para o parlamentar, o governador Riedel está de parabéns pela iniciativa de apresentar as potencialidades econômicas, ambientais e sociais do Estado. “Durante o evento, será discutida a Rota Bioceânica, que vai ligar o Brasil, por Mato Grosso do Sul, à megaestrada que liga vários países da América Latina. Empreendimento que fará a diferença para MS e a todo o Brasil”, destacou o senador.

Rota Bioceânica

Nesses quatro anos de mandato, o senador Nelsinho Trad (PSD/MS) já destinou R$ 41,5 milhões de recursos federais para a Rota Bioceânica. Para ele, esse corredor será como um Canal do Panamá mais moderno, conectando os oceanos Atlântico e Pacífico. “A Rota Bioceânica irá estreitar os laços entre Brasil e China, uma vez que o projeto envolve infraestrutura regional que conecta seu Estado, Mato Grosso do Sul, aos portos chilenos de Antofagasta e Iquique, passando pelo Paraguai e Argentina”, afirma.