Senador Nelsinho Trad é eleito presidente da nova Frente Parlamentar pela Embrapa

Diante de desafios impostos pela crise climática, parlamentar assume o compromisso de trazer soluções para problemas que vêm impactando a agricultura

O senador Nelsinho Trad foi escolhido, nesta manhã (10), como presidente da Frente Parlamentar Mista pelo Fortalecimento da Embrapa no Senado Federal. A preferência pelo parlamentar sul-mato-grossense sinaliza resposta proativa aos desafios ambientais que impactam a agricultura brasileira. “Estamos diante de um decreto de emergência ambiental em Mato Grosso do Sul, que evidencia a urgência do nosso trabalho,” destacou o senador Nelsinho Trad.

A cerimônia de instalação da frente parlamentar contou com a presença do diretor-executivo de Pesquisa e Inovação da Embrapa, Clênio Pilon; do presidente da Associação dos Produtores de Leite (Abraleite), Geraldo Carvalho Borges, líderes da Embrapa, incluindo o chefe-geral da Embrapa Gado de Corte, Luiz Orcírio Fialho de Oliveira, do presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário (Sinpaf), Marcus Vinícius Vidal, políticos e especialistas do setor. “Esta nova frente parlamentar promete ser um marco na promoção da pesquisa agropecuária sustentável no Brasil, unindo esforços do governo, setor produtivo e comunidade científica para enfrentar os desafios presentes e futuros, garantindo a resiliência e a prosperidade da agricultura nacional”, afirmou o senador Nelsinho Trad.

Parlamentares expressaram apoio à frente e a liderança do parlamentar. “Essa frente é vital para a continuidade da excelência em pesquisa, inovação e todo o trabalho desenvolvido pela Embrapa,” afirmou a senadora Tereza Cristina (PP/MS), sublinhando o compromisso com a sustentabilidade e a segurança alimentar.

Para o presidente do Sinpaf, “a ciência é a melhor resposta para nossos desafios, a mais poderosa política pública que temos.”

O diretor-executivo de Pesquisa e Inovação da Embrapa lembrou: “ao longo dos últimos 50 anos, protagonizamos uma revolução no campo, graças à contribuição significativa da Embrapa e de políticas públicas eficazes.”