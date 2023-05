Senador Nelsinho Trad e superintendente da SUDECO Rose Modesto liberam 14 milhões para prefeituras de MS

Acaba de ser comunicado as 14 cidades que receberão recursos liberados pelo senador Nelsinho Trad e que serão pagos via Sudeco. As cidades que receberão recursos em no máximo 10 dias são: Anastácio, Bataguassu, Caarapó, dourados F. do Sul, Inocência, Itaporã, Itaquirai, Juti, Paranaíba, R. Negro, Três Lagoas e Ladário. Os valores somados são de 14 milhões, 20 mil,351 reais com 81 centavos. A superintendente da SUDECO Rose Modesto garantiu que, em no máximo 10 dias tudo estará depositado às prefeituras destinatárias.