Senador Nelsinho Trad fecha o primeiro semestre com liberações milionárias para MS

O senador Nelsinho Trad (PSD) fechou o primeiro semestre com liberações milionárias para Saúde e Infraestrutura de Mato Grosso do Sul. Só em junho, conquistou R$ 47,3 milhões, sendo que R$ 25,8 milhões foram anunciados, neste fim de semana, pelo parlamentar.

Na última sexta-feira (28), divulgou, pela manhã, a liberação de R$ 7,8 milhões do Ministério da Saúde para dez municípios: Aquidauana, Alcinópolis, Bodoquena, Caarapó, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Eldorado, Guia Lopes da Laguna, Miranda e São Gabriel do Oeste. No fim da tarde, outros R$ 4,4 milhões para infraestrutura de três municípios: Dourados, Três Lagoas e Eldorado e, do Ministério da Saúde, para Santa Rita do Pardo. Ainda no fim de semana, a confirmação de R$ 13,5 milhões do Ministério da Saúde para o Governo do Estado. “Estamos trabalhando incessantemente pelo nosso Mato Grosso do Sul”, destacou o senador Nelsinho Trad.

Para infraestrutura de Dourados, o parlamentar conseguiu o pagamento de R$ 1,4 milhão da Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste) para obras de drenagem e pavimentação asfáltica no Bairro Parque dos Jequitibás.

Do Ministério das Cidades, vieram os pagamentos de R$ 481 mil para Eldorado e R$ 2,4 milhões para Três Lagoas; ambos para obras de pavimentação asfáltica e drenagem. Também, conquistou do Ministério da Saúde o pagamento de R$ 44 mil para Santa Rita do Pardo.

SAÚDE

O senador Nelsinho Trad triunfou pela população sul-mato-grossense, no Ministério da Saúde, com a boa notícia que entregou ao secretário Maurício Simões. “O Governo do Estado recebeu R$ 13,5 milhões para ações na saúde de Mato Grosso do Sul”, informou.

Na sexta-feira, o senador ligou para os prefeitos de dez municípios e divulgou os valores. Foram liberados R$ 295 mil para Alcinópolis, para onde já o senador destinou R$ 3 milhões.

Aquidauana recebeu R$ 700 mil para atenção primária; Ao todo, o senador conquistou R$ 13,1 milhões a esse município.

Bodoquena teve a aquisição de R$ 775 mil. Nesse município, o senador destinou R$ 6,3 milhões.

Caarapó recebeu R$ 500 mil para atenção primária; o senador já viabilizou, ao todo, R$ 11,5 milhões para Caarapó.

Em Chapadão do Sul, foram R$ 500 mil para atenção primária. A esse município, o senador viabilizou R$ 4,4 milhões.

Coronel Sapucaia recebeu R$ 500 mil para atenção primária e o senador destinou, ao todo, R$ 2,5 milhões.

Eldorado terá R$ 300 mil para atenção primária; senador Nelsinho viabilizou, no total, R$ 5 milhões em investimentos na cidade.

Guia Lopes da Laguna recebeu R$ 300 mil para atenção primária; “Já viabilizamos R$ 1,6 milhão para Guia Lopes da Laguna”, disse o senador Nelsinho.

Em Miranda, o prefeito Fábio Florença terá R$ 1,2 milhão para atenção primária. “Fico muito grato pela ajuda do senador Nelsinho Trad”, comentou.

Já para o município de São Gabriel do Oeste, o senador destinou R$ 18,2 milhões, sendo R$ 2,8 milhões liberados, agora, para a atenção primária.