Senador Nelsinho Trad garante R$ 28,3 milhões para MS em menos de 48 horas

Com a liberação de mais R$ 6,3 milhões de recursos federais de ontem à noite até agora à tarde, o senador Nelsinho Trad (PSD/MS) se consagra o campeão de emendas para Mato Grosso do Sul. Em menos de 48 horas, Mato Grosso do Sul já recebeu R$ 28,3 milhões por meio do trabalho dele.

Antes de encerrar o expediente dessa segunda-feira, o senador Nelsinho Trad comunicou aos municípios de Água Clara a conquista de R$ 669 mil para infraestrutura; ao município de Bataguassu, R$ 1,7 milhão; para Jateí, um novo veículo no valor de R$ 300 mil; mais infraestrutura para Porto Murtinho com R$ 320 mil; e mais R$ 900 mil para assistência social de Campo Grande.

No início desta tarde, o senador Nelsinho Trad foi comunicado pelo Ministério da Saúde que mais R$ 2 milhões foram concedidos para saúde de Campo Grande. “Mais recursos para o município investir nas unidades básicas de saúde, melhorar o atendimento na rede pública, investir em equipamentos e medicamentos”, disse o senador.

Em Douradina, a Assistência Social do Município recebeu R$ 573 mil do Ministério do Desenvolvimento Social. “Estamos trabalhando pela liberação de projetos para atender os 79 municípios de Mato Grosso do Sul”, afirmou o senador Nelsinho Trad.

R$ 22 milhões só na segunda

Na última segunda-feira, após retornar a Brasília depois de percorrer Miranda, Anastácio e Bonito com o governador Eduardo Riedel, o senador Nelsinho Trad já garantiu o pagamento de mais de R$ 22 milhões para Mato Grosso do Sul. Desses valores, R$ 10,5 milhões do Ministério da Fazenda para o Governo do Estado.

Em Coxim, R$ 3,8 milhões da Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste) para obras de pavimentação e drenagem. Já para Jardim, foram encaminhados R$ 861 mil a obras nas ruas da Vila Camisão.

R$ 17,5 milhões do Ministério da Fazenda

Além do Governo do Estado, que recebeu R$ 13,5 milhões através do mandato de Nelsinho, seis municípios foram contemplados pelas emendas do parlamentar. Dourados recebeu R$ 250 mil. Os municípios de Angélica e Aparecida do Taboado, cada um foi contemplado com o valor de R$ 1 milhão. Campo Grande havia recebido R$ 4,4 milhões do Ministério da Fazenda e, hoje, mais R$ 2 milhões. O município de Corguinho R$ 300 mil e Ivinhema, R$ 67 mil.