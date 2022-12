Mesmo às vésperas de festas de fim de ano, parlamentar conquista R$ 564 mil para quatro municípios de MS. O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) mantém ritmo acelerado, mesmo nas vésperas das festas de fim de ano. Nesses últimos dois dias, conquistou mais R$ 564 mil de recursos federais para quatro municípios de Mato Grosso do Sul. Alcinópolis, Inocência, Dourados e Laguna Carapã foram atendidos pelo Ministério da Saúde.

De acordo com o senador Nelsinho Trad, todos os valores liberados pelo Governo Federal vão atender diretamente para qualidade de vida da população sul-mato-grossense. “Em Alcinópolis, foram enviados R$ 125 mil para colocação da academia ao ar livre, isso representa bem estar e mais saúde”, disse o senador Nelsinho Trad que já encaminhou a esse município R$ 1,8 milhão.

À segunda cidade mais populosa de Mato Grosso do Sul, Dourados, foram enviados R$ 392,9 mil reais para reforma de unidade básica de saúde. “Conquistamos, nesses quatro anos, R$ 12 milhões para o município de Dourados”, recordou o senador Nelsinho Trad.O município de Inocência recebeu R$ 33,5 mil e Laguna Carapã R$ 13 mil. Ambos os recursos federais serão utilizados para reforma de unidades de atendimento à saúde. “Estamos trabalhando até o último dia deste ano para atender os 79 municípios de Mato Grosso do Sul”, enfatizou o senador Nelsinho Trad.​