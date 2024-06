Senador Nelsinho Trad surpreende prefeitos com liberação de recursos nas vésperas do feriado

Mais 3,5 milhões do Ministério das Cidades foram encaminhados para obras de asfalto em Três Lagoas e São Gabriel do Oeste

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) garantiu a liberação de mais R$ 3,5 milhões, nesta quarta-feira, do Ministério das Cidades para obras de pavimentação e drenagem nos municípios de Três Lagoas e São Gabriel do Oeste. Consagrado pelos prefeitos de Mato Grosso do Sul como campeão de emendas destinadas para Mato Grosso do Sul, o parlamentar ganhou elogios do prefeito Ângelo Guerreiro, que prepara para a próxima semana os 109 anos de Três Lagoas. “Senador Nelsinho Trad é um grande parceiro de Três Lagoas e está nos presenteando com asfalto”, comentou o prefeito.

Às vésperas do feriado, o senador Nelsinho Trad conseguiu o pagamento de R$ 3,2 milhões para obras do Jardim Acácia. “Que notícia boa, hein? Véspera de feriado. Só aí, do gabinete do nosso senador Nelsinho Trad mesmo, né? Valeu, hein. Valeu a notícia, é tchê, tchê, tchê”, destacou o prefeito Guerreiro.

Segundo a Prefeitura de Três Lagoas, foi firmado o contrato de R$ 9,3 milhões para serviços de pavimentação neste bairro e a empresa vencedora Noromix Concreto S/A deverá concluir no prazo de 90 dias.

Em São Gabriel do Oeste, o município recebeu R$ 309.419,20 para obras também de pavimentação e drenagem pelas ruas da cidade. O prefeito Jeferson Luiz Tomazoni informou que a Rua Irio Molinari e adjacências serão atendidas com esses recursos federais.

Em cinco ano, o senador Nelsinho Trad já destinou R$ 15,4 milhões para São Gabriel do Oeste. “Foram investimentos para saúde, infraestrutura e agricultura familiar de São Gabriel do Oeste e estamos trabalhando por todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul”, comentou o senador Nelsinho Trad.