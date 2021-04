O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) se reuniu nesta sexta-feira (09) com o titular da Sudeco , Nelson Vieira Fraga, para acompanhar o andamento de vinte e um convênios para Mato Grosso do Sul, que juntos somam R$ 67,7 milhões. Além disso, foram definidas durante o encontro estratégias para o lançamento das emendas de bancada no orçamento de 2021. “Temos 21 convênios na Sudeco, firmados em 2020, para obras de drenagem e pavimentação em diversos municípios do Estado”.

Ladário

Vai receber R$ 18.251.743,92 para as obras de infraestrutura da Orla Fluvial da cidade. O projeto prevê a construção de um parque linear de 700 metros de extensão, academia ao livre, espaço para caminhada, prainha de banho, píer para embarque e desembarque, local para construção de estaleiros, posto de atendimento ao turista, espaço para eventos culturais, estacionamento de veículos e embarcações, pista de skate, passarela de madeira sobre o rio e chafariz. . “Esta obra vai trazer mais desenvolvimento e qualidade de vida para os moradores de Ladário e região. Era um sonho que estava parado há mais de sete anos e agora vai se tornar realidade”, comemorou o senador.

Campo Grande

Os bairros Jardim Nashville, Portal Caiobá e North Park receberão obras de drenagem e pavimentação a partir do convênio de R$ 8,1 milhões com a Sudeco.

Três Lagoas

O investimento de R$ 5,7 milhões é aguardado para o asfalto e drenagem do bairro Paranapungá.

Itaporã

Entre os recursos empenhados, também estão R$ 3,8 milhões, que serão investidos na drenagem e pavimentação dos bairros Jardim São Bento, Jardim Girassol, João D´deus, Vila Bom Jesus e Vila Porciuncula.

Jardim, Caarapó, Bataguassu e Dourados: Receberão R$ 2,8 milhões cada um para asfaltamento e drenagem. O recurso em Jardim irá para a 2ª etapa das obras na Vila Camisão e em Caarapó, a Av. XV de Novembro e Rua São Paulo, no bairro Jardim Aprazível, receberão os investimentos. Já em Dourados, serão asfaltados e receberão sinalização e calçamento as ruas do Parque dos Jequitibas. Bataguassu receberá asfalto nas ruas do distrito Nova Porto XV. Em Inocência, as ruas e avenidas dos bairros Jardim Pantanal e Jardim Boa Esperança receberão asfalto e drenagem, a partir do convênio no valor de R$ 2,3 milhões

Água Clara

Também poderá contar com R$ 2,3 milhões para asfaltamento e drenagem nas ruas do bairro Primavera II. Paranaíba (ruas dos Bairros Daniel V e VII), Rochedo e Itaquiraí (Jardim Betel) têm convênios empenhados na Sudeco que somam R$ 1,9 milhões para cada uma, a serem investidos no asfaltamento e drenagem. Em Fátima do Sul serão investidos R$ 1,6 milhão para a melhoria da mobilidade urbana na Avenida 09 de Julho.

Amambai

(asfalto e drenagem das ruas do Jardim Ana Mansano) e Anastácio (Avenida Romalino Alves de Albres), receberão R$ 1.441.714,84 cada uma.

Corguinho e Rio Negro

Os dois convênios no valor de 1.200.867,05 serão destinados para os municípios de (Rua José Morita e Adjacentes).

Juti, Alcinópolis e Ponta Porã

Receberão R$ 960.019,27, também para investimento em infraestrutura, com pavimentação e drenagem em diversas ruas destes municípios.​