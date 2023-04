Senadora anuncia invasão em MS e MST acusa fakenews

A senadora Tereza Cristina (PP) foi acusada de divulgar fakenews sobre invasão do Movimento Sem-Terra em Mato Grosso do Sul.

A senadora usou a rede social na tarde desta segunda-feira para criticar a viagem do presidente Luis Inácio Lula da Silva a China, fazendo um paralelo entre a viagem do presidente e invasões.

“Cenas surreais de Lula 3. Stédile viaja para China na comitiva presidencial e, na volta, o MST invade nove fazendas, até área de preservação da Embrapa. além de seis sedes do Incra, inclusive no Mato Grosso do Sul “, postou.

A senadora incluiu o estado entre áreas invadidas, mas o MST negou, afirmando tratar-se de fakenews.

“A atividade que realizamos foi plantio de árvores feita no Acampamento de resistência Alexandre Sabala, na fronteira, que está chegando a 1000 acampados cadastrados. Esta, organizada numa área social que pertence ao Itamaraty”, declarou Laura Santos, coordenadora do MST em Mato Grosso do Sul.

