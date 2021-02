Senadores criticam Daniel Silveira (PSL-RJ) mas divergem sobre legalidade de prisão. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco disse que manter alguém preso antes do julgamento deve ser exceção. Eduardo Girão (Podemos-CE) declarou que houve ataque à liberdade de expressão. O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), pronunciou que o caminho correto seria um processo de cassação do mandato de Silveira. E Fabiano Contarato (Rede-ES) defendeu que a reiteração criminosa justifica a prisão.