Senadores preparam ofensiva contra Lula e Zanin

O apoio incondicional do presidente Lula da Silva (PT) é uma arma importante para o advogado Cristiano Zanin sair vitorioso na batalha pela vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF). No entanto, senadores oposicionistas preparam uma ofensiva poderosa, que pode trazer graves danos para o Governo Lula.

Formalmente, partidos contrários ao governo somam apenas 23 dos 81 senadores. Com otimismo, lideranças da oposição calculam que podem chegar a até 38 congressistas, contando com a adesão de políticos de partidos como o União Brasil e o PSD. Mesmo assim, o número não é suficiente para barrar a indicação, cuja aprovação depende de pelo menos 41 votos.

Segundo informações da Revista Veja, como não conseguem formam maioria para derrubar Zanin, senadores da oposição pretendem aproveitar os holofotes da sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado para desgastar a imagem do presidente e de Zanin, uma vez que o advogado defendeu Lula nos processos da Operação Lava Jato.

Esta não é a primeira vez que senadores articularam melar o rito caso o indicado seja Zanin. Ao site Metrópoles, senadores de partidos como MDB e União Brasil já teriam avisado aos líderes do governo e à cúpula do PT que devem deixar a sabatina do advogado para depois de outubro, quando Lula terá que indicar um segundo nome para o STF, só que para a vaga da ministra Rosa Weber, que se aposentará compulsoriamente por completar 75 anos.