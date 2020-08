Produtos frescos e vindos diretamente do campo, com qualidade e variedade. Essa é a proposta da 1ª edição da “Feira Segura” de Três Lagoas, que será realizada na sexta-feira (14), das 14h às 20h, no Parque de Exposições Joaquim Marques de Souza. A iniciativa do Senar/MS com o Sindicato Rural terá opção de vendas convencionais e por drive thru, seguindo todas as regras sanitárias de prevenção à Covid-19.

Cerca de 20 produtores atendidos pela ATeG (Assistência Técnica e Gerencial) do Senar/MS terão espaço na feira para a comercialização de hortaliças, legumes, frutas, ervas, queijos, geleias e doces. Peixes e carnes bovinas e ovinas, devidamente embaladas e refrigeradas, também estarão à disposição dos consumidores. Não será permitida a degustação de alimentos no local e o uso da máscara será obrigatório.

“As feiras são importantes canais de comercialização e fonte de renda para produtores rurais, além de uma ótima oportunidade para os consumidores terem acesso a produtos frescos, vindos diretamente do campo. Neste momento onde os cuidados sanitários e a segurança alimentar estão mais evidenciados, o Senar e a CNA (Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária) desenvolveram uma cartilha e um treinamento com orientações à produtores e feirantes sobre como realizar suas vendas com segurança”, destaca o superintendente do Senar/MS, Lucas Galvan.

Todos os produtores rurais que irão participar da feira passaram por capacitações sobre os cuidados para prevenir a Covid-19 e as recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde). Clique no link e saiba mais sobre a cartilha da Feira Segura.

O consumidor poderá adquirir os produtos direto nas barracas ou no formato drive thru, com atendimento no veículo, mantendo o distanciamento mínimo. Os feirantes vão receber um kit com avental, touca, luvas, máscaras, álcool em gel e papel toalha para a devida higienização.

Além do Senar e Sindicato Rural de Três Lagoas, a Feira Segura tem o apoio do Sistema Famasul, da Prefeitura Municipal de Três Lagoas e da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes).

Serviço:

O que: 1ª Feira Segura de Três Lagoas

Quando: 14 de agosto (sexta-feira)

Horário: das 14h às 20h

Onde: Parque de Exposições Joaquim Marques de Souza – Sindicato Rural de Três Lagoas (avenida Ranulpho Marques Leal, 1850)