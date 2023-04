“Senhora do fuzil” é presa por alugar armamento para o PCC

Mariana Fragoso, de 25 anos, conhecida como “Senhora do fuzil” foi presa por alugar armamento para o PCC em Campinas. Ela ostentava uma vida luxuosa compartilhando nas redes sociais com mais de 11 seguidores fotos de baladas caras, viagens a praias paradisíacos e passeios de lanchas.

A polícia apreendeu o arsenal de guerra dentro do seu apartamento. Segundo as investigações, as armas eram do PCC, e Mariana receberia R$ 1.000 por mês para guardar o armamento, que incluía fuzis e outras armas de grosso calibre.

A prisão dela foi feita em frente à clínica médica em que ela trabalhava como auxiliar administrativa. A “Senhora do fuzil” estava com um teste de gravidez nas mãos e alegou que havia acabado de descobrir uma gestação.

Um fuzil encontrado na casa de Mariana já foi utilizado num duplo homicídio, segundo a polícia. Durante o depoimento, Mariana não revelou o nome dos donos das armas. Os investigadores acreditam que vão obter a informação quando acessarem o celular confiscado da jovem.