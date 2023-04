Sequestradores são presos na fronteira

Policiais do Grupo Anti-Sequestro prenderam uma dupla de sequestradores em Pedro Juan Caballero. As prisões foram realizadas no âmbito da Operação “San Patricio 2” e foram chefiadas pelo comissário Nimio Cardozo e pela Procuradora Anti-Aequestro, Reinalda Palacios. Os presos são acusados ​​de pertencer a uma quadrilha de sequestradores, cujo líder, Hugo César Lazarte Argüello, morreu em março passado num confronto com a polícia paraguaia juntamente com Claudio Torres Cubas.

De acordo com as autoridades paraguaias o grupo criminosos pode ter ligação com diversos crimes de cárcere privado no país. Entre essas práticas criminas do grupo, está o sequestro de um fazendeiro brasileiro junto com seu filho e um funcionário. Eles foram libertados após o pagamento de um resgate por familiares da vítima no valor de US$ 100 mil.