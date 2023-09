Serc/UCDB avança para as quartas de final da Liga

Estreante na Liga Feminina de Futsal (LFF), que reúne as melhores equipes do Brasil, a Serc/UCDB alcançou na última rodada da fase de grupos a classificação para as quartas de final da competição.

A equipe sul-mato-grossense conquistou a vaga após derrotar, no sábado, o Adef/APCEF, do Distrito Federal, pelo placar de 3 a 2, no Ginásio Poliesportivo Dom Bosco, em Campo Grande.

Os gols da partida foram marcados por Maysa, Thaís Fragoso e Jana, pela Serc/UCDB, e por Leti Bittar e Cecys, do Adef/APCEF.

Mesmo com o resultado positivo no fim da partida, a Serc/UCDB, que estava na 10ª colocação, com 10 pontos, ainda precisava torcer por resultados favoráveis à equipe no restante da rodada para assumir a 8ª colocação e entrar na zona de classificação.

O jogo que deu a vaga para a equipe salesiana, que fez sua parte conquistando os três pontos, saiu da partida entre Leoas da Serra (SC) e Unidep/Pato Branco (PR), ambas as equipes brigavam pela oitava vaga, porém, o empate, por 2 a 2, tirou as Leoas da 8ª colocação (13 pontos), colocando a equipe de Mato Grosso do Sul na zona de classificação por um critério de desempate, o confronto direto, já que na rodada anterior a Serc/UCDB havia derrotado o time de Santa Catarina por 4 a 3.

A única representante do Estado na competição nacional coloca o futsal sul-mato-grossense entre as oito equipes classificadas às quartas de final. Agora, a Serc/UCDB terá um confronto difícil pela frente, contra o Taboão Magnus, que terminou a fase de grupos como líder invicto da LFF, com 31 pontos.

SUPERAÇÃO

Para a jogadora da Serc/UCDB Maysa Rodrigues, a classificação da equipe veio para consagrar o trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos no futsal feminino no Estado.

“Estou muito orgulhosa do meu time, já estamos há um bom tempo trabalhando junto, há 12 anos, e mesmo com as dificuldades, com o falecimento do nosso presidente Félix, e muitas provações, a gente não desistiu. Com muita raça, força e determinação, lutamos por essa classificação no nosso primeiro ano de Liga, declarou Maysa.

A ala da Serc/UCDB fez questão de destacar a importância dessa conquista de classificação para todo o futsal sul-mato-grossense.

“É um orgulho para o futsal de Mato Grosso do Sul estar entre os oito melhores times do Brasil, é um orgulho poder representar o nosso estado. Se Deus quiser, vamos fazer ótimas partidas contra o Taboão Magnus”, acrescentou a jogadora.

Após o fim da fase de grupos, o técnico da Serc/UCDB, Luiz Fernando Borges, conhecido como Nando, analisou a jornada da equipe em 11 jogos até a sonhada classificação.

“É um sonho realizado disputar esta Liga, estamos juntos há mais de 10 anos, e a UCDB investe no futsal há 20 anos, é um sonho de carreira chegar à Liga com atletas de Mato Grosso do Sul. Não foi fácil, perdemos muitas atletas, que mudaram de time, e quem ficou, comprou a ideia. Só tenho de agradecer as atletas pelo feito”, declarou Nando.

O técnico da equipe salesiana também chama atenção para a falta de investimento privado no esporte do Estado, que dificilmente consegue manter equipes de esporte coletivo em grandes ligas nacionais.

“As empresas privadas aqui não costumam financiar o esporte de rendimento, não temos no Estado esportes coletivos jogando liga nacional, tanto de basquete quanto de vôlei ou handebol. Seria legal termos um time da cidade de qualquer modalidade. Vamos ver se com essa classificação no primeiro ano de Liga conseguimos patrocínio para o ano que vem”, salientou Nando.

Além da Serc/UCDB e do Taboão Magnus, as demais equipes que jogarão as quartas de final são: Londrina (PR), São José (SP), Stein Cascavel (PR), Telêmaco Borba (PR), Barateiro Havan (SC) e Female/Unochapecó (SC). Segundo a tabela da LFF, as partidas dessa fase começam no dia 30.