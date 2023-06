Serc/UCDB busca primeira vitória pela Liga Feminina de Futsal neste sábado

Neste sábado (3) a Serc/UCDB (Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão/Universidade Católica Dom Bosco) enfrenta o São José Futsal Feminino (SP) pela terceira rodada da Liga Feminina de Futsal (LFF).

A bola rola a partir das 18 horas, no Ginásio Poliesportivo Dom Bosco, localizado na Av. Júlia Maksoud, 815, no Bairro Monte Castelo em Campo Grande.

Após 52 do último jogo, a equipe sul-mato-grossense busca sua primeira vitória no campeonato. Na partida de estreia, realizada no dia 8 de abril, a Serc/UCDB perdeu para o Taboão Magnus (SP), por 4 a 2. O segundo jogo aconteceu apenas quatro dias depois, e terminou com um empate em 2 a 2 com o Barateiro Havan Futsal (SC).

O ponto conquistado no empate da segunda rodada colocou o time na nona colocação da tabela.

As adversárias da vez, do São José (SP), venceram o jogo de estreia contra o Cianorte (PR) por 1 a 0, e perderam para o Leoas da Serra (SC) por 3 a 2 na segunda rodada. A equipe ocupa o sexto lugar da tabela, com três pontos.

A equipe que lidera o campeonato é o Barateiro (SC), com 7 pontos, seguido pelo Stein Cascavel (PR) e Female/Unochapeco (SC), que somam seis. Com a mesma pontuação estão Taboão/SP (4º), Telêmaco Borba/PR (5º) e Leoas da Serra/SC (6º). O São José (SP) e o Londrina (PR) têm três pontos e estão na sétima e oitava posição, respectivamente.

A classificação conta ainda com equipes que até agora não conquistaram ponto no campeonato. A Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal (ADEF/DF) está em 10º lugar, o Cianorte (PR) em 11º e na lanterna o Unidep/Pato Branco (PR).

Com chancela da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), a LFF segue o formato de pontos corridos. A primeira fase é disputada em turno único (só ida), no sistema “todos contra todos”, totalizando 11 rodadas.

Os oito melhores classificam-se para a fase “mata-mata”: quartas de final e, posteriormente, semifinal e final, com partidas de ida e volta.

Para participar da competição, o time sul-mato-grossense tem o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

