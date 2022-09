Considerada a “Voz da família em Mato Grosso do Sul”, a candidata a deputada federal pelo PL, Sargento Betânia caminha numa campanha consolidada, firme e com muita vontade de chegar a Câmara Federal, para assim, poder trabalhar ainda mais em prol de toda a população.

Entre as mulheres do seu partido, Betânia é uma das favoritas entre os eleitores, pois tem trabalho prestado e entre suas qualidades, sua honestidade contagia. Betânia tem mais de 18 anos na PMMS e há mais de 15 anos vem fazendo trabalhos voluntários, ela é daquelas mulheres guerreiras que busca sempre ajudar o próximo da melhor forma possível.

Betânia já percorreu o estado buscando o apoio de todos, com propostas, ideias e na certeza de que se eleita for, juntamente com o candidato Bolsonaro, fará do seu mandato o melhor que o estado já teve.

“Fui escolhida pelo presidente Bolsonaro para em Mato Grosso do Sul ser sua representante, por isso serei a voz do povo e a deputada mais atuante que este estado já teve. Serei a Sargento do Bolsonaro no MS!”.

QUEM É SARGENTO BETÂNIA?

BETANIA KELLY RODRIGUES DA SILVA (43), nascida em Campo Grande, casada há 12 anos, mãe do pequeno Lorenzo, cristã, proveniente de uma família humilde, com uma infância entre as cidades de Camapuã e Areado/São Gabriel do Oeste-MS.

Com uma carreira de 18 anos na Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, ingressou em dezembro de 2003, sendo aprovada em 3º lugar no concurso como soldado. Atualmente Betânia é Primeiro Sargento, alcançando o 1º lugar, em 2015, no Curso de Formação de Sargentos – CFS.

Formada em Letras pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, educadora, palestrante, Especialista em Segurança Pública; Especialista em Educação em Direitos Humanos; Pós-graduada em Ciências Políticas e Multiplicadora Internacional de Polícia Comunitária pelo Sistema Koban.

Há 15 anos, vem realizando um trabalho voluntário e independente, com jovens e famílias, com ações de Prevenção, Conscientização e Combate às Drogas; Violência e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes; Violência Doméstica e Obstétrica, nas escolas, igrejas, bairros da Capital e percorrendo os municípios do interior do Estado, trabalhando pela inclusão social de pessoas portadoras de necessidades especiais e idosos; Mobilização e participação social das comunidades e Fortalecimento dos valores da família.

SARGENTO BETÂNIA é uma das mulheres de confiança do Bolsonaro no Mato Grosso do Sul e por isso coloca seu nome, como uma forte candidata do PL com grandes chances de se eleger a deputada federal.

Contato: 67 99971-5151