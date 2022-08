Chicão Vianna tem 40 anos, é nascido em Corumbá (MS) Graduado em direito, e político por vocação. Vereador eleito, apaixonado por Corumbá e tem uma história de vida muito honroso de se contar. Com uma infância gostosa de cidade pequena, cresceu praticando esportes, brincando na rua e se divertindo com os amigos. Sempre foi muito trabalhador, aos 16 anos abriu seu próprio negócio, um lava-jato. Porém, para continuar os estudos, acabou mudando para Mogi das Cruzes, inicialmente para fazer cursinho e depois ingressou na faculdade de direito. Logo em seguida a saudade de casa falou mais alto e ele transferiu para Campo Grande e assim ficar mais perto. Durante o curso Chicão se encantou com a política e conseguiu seu primeiro emprego com o Marquinhos Trad. Trabalhou com ele durante 11 anos e foi crescendo até se tornar assessor. Tem muita gratidão por tudo que aprendeu com Marquinhos, pois isso só despertou algo que ele já tinha dentro dele: gostar de gente, conversar, aprender e trabalhar duro. Depois de alguns anos em Campo Grande e vivenciando a política, algo surgiu em seu coração, “preciso voltar para Corumbá e fazer algo pela minha cidade” lembrou Chicão. Foi então que ele fez as malas cheia de vontade e aprendizado para voltar às suas origens e se candidatou como vereador. Foi eleito em 2016 e reeleito em 2020.

Quem acompanha o trabalho do Chicão sabe a trajetória de luta que ele tem travado para ver a cidade de Corumbá avançar. Essas são algumas das marcas da sua trajetória: Chicão e conhecido como o vereador mais atuante em Corumba e que mais trouxe recursos para sua cidade.

Jovem e com ideias inovadoras, ele que busca referências no Brasil e no mundo para trazer ao Estado, acreditando sempre em diálogo e pontes para construção de grandes ideias Chicão vai constantemente a Brasília visitar ministérios e buscar recursos com os senadores e deputados, inclusive lutou pela melhoria da internet, na câmara federal em reuniões com Anatel e Ministério das Comunicação, “Não existe inimizades, existe uma só luta pela população!” disse.

Ele ainda lutou pela transparência da Santa Casa de Corumbá em meio aos escândalos de corrupção, fazendo denúncias em diversos órgãos e sugerindo a instauração de uma CPI. “É preciso falar em investimento e qualificação de mão de obra para nossa região. As pessoas precisam estar prontas para receber mais empresas! Não me curso ao errado, meu lado e o povo!” afirma.

Chicão foi o responsável por solicitar recurso, cerca de R$10 milhões, para o Corpo de Bombeiros combater os incêndios no Pantanal. Ele defende a luta por um preço e condições melhores do gás de cozinha, visto o preço que os países vizinhos oferecem.

Travou uma luta contra um monopólio de ônibus na cidade, “há muitos anos prejudica a população com preços abusivos e sem possibilidade de escolha. Eu trouxe empresa Buser para Mato Grosso do Sul, uma empresa seria que pratica preços acessíveis para população” finalizou o candidato a deputado federal Chicão Viana.