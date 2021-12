Para marcar a despedida da Feira Livre na Avenida Rosário Congro, no último sábado (04), a Prefeitura de Três Lagoas promoveu uma serenata de despedida com a Banda Marcial Cristo Redentor.

Foi o último dia da feira no período vespertino no local, pois no dia 10, acontecerá a inauguração do prédio da Feira Municipal, um ambiente moderno, amplo, que com área de 5.500 metros quadrados e toda a estrutura necessária para garantir dignidade e conforto aos feirantes e população.

O presidente da Associação dos Feirantes de Três Lagoas, Ahmed Fuad Saleh comentou da emoção da despedida e que agora a ansiedade e expectativa aumentou para iniciar as atividades no novo local. “Foi muito linda essa despedida, fechou com chave de ouro. Hoje é o último sábado de feira para feirantes que trabalham a mais de 30 anos desta forma”, concluiu.

O prefeito Angelo Guerreiro frisou o convite para o dia tão esperado. “É uma grande conquista para as famílias três-lagoenses esse novo espaço. Convido a todos para participarem da inauguração e prestigiar o nosso trabalho”.

INAUGURAÇÃO

A cerimônia de inauguração da obra de construção da Feira Municipal, será na sexta-feira (10), a partir das 18h, em frente ao prédio, localizado na Avenida Rosário Congro. O evento contará com a presença do governador do Estado, Reinaldo Azambuja e outras autoridades, além de um grandioso show do cantor André Santini, ex-integrante da Banda Alma Serrana.