No primeiro júri de 2022 o pedreiro Cleber de Souza Carvalho (43) foi condenado pela morte de Roberto Geraldo Clariano (48). O “Serial Killer” foi a júri popular nesta terça-feira (1), por 7 homicídios que confessou. De acordo com a sentença do juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença decidiu por condenar Cleber pelos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de ocultação de cadáver. Ao todo, ele cumprirá 15 anos de prisão. Ao todo foram 14 anos de prisão pelo homicídio e mais 1, pela ocultação de cadáver.