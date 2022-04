Luiz Alves Martins Filho (54), o Nando, ficou conhecido como o serial killer do Danúbio Azul, bairro onde morava e de onde jovens começaram a “desaparecer”. O caso foi descoberto após a morte de Leandro Aparecido Nunes Ferreira (28); o Leleco. Nando poderá voltar ao banco dos réus; no Plenário do Tribunal do Júri em Campo Grande (MS). Com mais de 205 anos de condenação por homicídios qualificados e ocultações de cadáver, Nando está preso desde 2016 e agora pode retornar ao júri por recurso feito sobre uma absolvição.

Nando foi absolvido em 17 de maio de 2019 pelo assassinato de Daniel Gomes de Souza Carvalho, o Danielzinho, morto em 2012 aos 17 anos. Contudo foi condenado pela ocultação de cadáver. O MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) recorreu da sentença e solicitou um novo julgamento.

O TJMS decidiu em outubro de 2020 que o réu deve ser julgado novamente. A Defensoria Pública, no entanto, que atua em todos os casos de Nando, recorreu no STJ (Superior Tribunal de Justiça) e STF (Supremo Tribunal Federal). A decisão definitiva é aguardada.

Nando foi condenado ao todo a 205 anos, 6 meses e 27 dias, penas das quais cumpriu até o momento 3%.