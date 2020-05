Nas últimas quatro semanas, os técnicos de enfermagem da linha pediátrica da Santa Casa de Campo Grande foram capacitados com o objetivo de ampliar o conhecimento, cuidado integrado aos pacientes e assistência cada vez mais humanizada nos setores. Os treinamentos foram ministrados pela supervisora de enfermagem Agda Bandeira Costa e pela enfermeira Katyuce Benites, com uma abordagem teórica e prática.

Semanalmente, as turmas se reuniam em grupos nos períodos matutino, vespertino e noturno para que todos pudessem participar da qualificação, de forma que não interferisse na rotina do setor. Todos os treinamentos foram abertos para as equipes de enfermagem das enfermarias pediátricas, Unidade de Cuidado Intermediário e Unidade de Terapia Intensiva Pediátricas, visando o alinhamento entre as equipes e a continuidade do cuidado humanizado.

O tema abordado na primeira semana foi “Banho no Leito e Cuidados com Dispositivos Invasivos”, sendo revisado sobre a segurança do paciente durante o banho, a avaliação hemodinâmica do paciente para definição da técnica a ser utilizada no procedimento, cuidados com dispositivos invasivos, cuidados com a punção venosa periférica e técnicas de curativo e fixação. Na segunda semana, o tema foi “Admissão de Pós-operatório”, abordando detalhadamente as atividades desenvolvidas na chegada do paciente após algum procedimento cirúrgico, onde foram trabalhadas condutas necessárias para abordagem desses pacientes. Além de discutir e apresentar as principais patologias dessas especialidades com os riscos e danos que podem ser gerados.

Na terceira semana, o tema foi “Cuidados com a Nutrição Enteral”, em que foram revistos os protocolos institucionais referente a manipulação, administração e monitorização com a nutrição enteral, cuidados com a sondagem nasoenteral e a segurança do paciente. Já na última semana de treinamento, o tema foi a “Qualidade no atendimento de uma Parada Cardiorrespiratória (PCR)”, com uma abordagem dinâmica com conceitos de PCR, técnicas de reanimação adequadas, identificação de uma PCR, liderança e dimensionamento da equipe com apresentação de simulações em vídeo de atendimentos mal executados para constatação de falhas, para que estas não sejam cometidas no hospital. O aprimoramento foi finalizado com simulação prática de um atendimento em paciente com PCR.

Agda Bandeira Costa, supervisora de enfermagem e uma das ministrantes do treinamento à equipe, destacou que esses momentos de aprendizado são imprescindíveis para a garantia da assistência de qualidade aos pacientes internados. “Aprimorar o desempenho e o cuidado da equipe nos procedimentos diários, proporciona uma assistência adequada e de qualidade para os pacientes que tanto precisam da nossa dedicação como profissionais. Além disto, agrega mais conhecimento e que poderão ser usados dentro e fora da nossa instituição”, comentou.