Servidor da Câmara há mais de 20 anos é exonerado após ser flagrado com pornografia infantil

O presidente da Câmara de Campo Grande, Carlos Augusto Borges (PSB), exonerou um servidor da Casa flagrado com pornografia infantil. O servidor, um outro homem e um adolescente foram flagrados com mais de 165 vídeos de material pornográfico infantil.

Jorge Nakkoud, 51 anos, era servidor da Câmara de Campo Grande há mais de 20 anos, atuando na área de compras. Como não era concursado, foi exonerado pela presidência da Casa nesta quinta-feira.

“Chegou a meu conhecimento o caso. Na hora liguei para o RH e mandei exonerar. Não podemos compactuar com este tipo de coisa.

Era um processo sigiloso, que não tinha conhecimento. Assim que tomei conhecimento, exonerei”, justificou o presidente da Câmara.

Segundo reportagem do Campo Grande News, o servidor já havia sido preso há 45 dias pelo mesmo crime, mas pagou fiança e saiu. Como o processo era sigiloso, a Câmara não ficou sabendo. Com a publicidade do caso, o servidor foi exonerado.

Segundo a delegada Anne Karine Sanches Trevizan Duarte, o homem foi preso em flagrante em maio, com 50 arquivos, pagou fiança de R$ 8 mil e ficou em liberdade sob condição de não acessar ou compartilhar qualquer conteúdo pornográfico, mas foi detido novamente.