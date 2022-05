Joiaribe Martins Alves, servidor de carreira desde 1991 do Sistema Penitenciário estadual, recebeu no sábado (21), em Dourados, a Moção de Congratulações aprovada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, atendendo proposição do deputado Barbosinha (PP), pelos trinta anos dedicados à atividade.

Nesse período, exerceu várias funções, entre elas, chefe de Equipe de Manutenção do antigo Presídio do Jardim Flórida, até à inauguração da Phac (a Penitenciária Harry Amorim Costa), depois transformada na PED (Penitenciária Estadual de Dourados) e ainda atuou como responsável pela ampliação do Estabelecimento Penal em Rio Brilhante que até 2014 tinha 80 internos, e hoje conta com quase 300 em 17 celas.

O deputado Barbosinha destacou, na homenagem, a presteza e eficiência do servidor, “que exerce função extremamente importante para o sistema penal, sendo, portanto, merecedor do respeito e da admiração de todos os colegas e da sociedade”. Joiaribe recebeu a Moção acompanhado da esposa, Ana Carla Martins Alves, com quem teve três filhas: Daisy, Quésia e Mélkia.

“Para mim, é uma honra receber essa homenagem que ajuda a renovar a força, disposição e a vontade de continuar trabalhando e contribuindo com a sociedade, ainda mais com o reconhecimento do Barbosinha, um companheiro de sempre, na defesa e apoio das nossas necessidades”, agradeceu o servidor da Agepen (Agência do Sistema Penitenciário) no Estado.

