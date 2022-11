O período para o preenchimento do Termo de Avaliação de Desempenho Individual (TADI) pelos servidores públicos do Poder Executivo Estadual encerra no dia 9 de dezembro. Esta é a última fase do Ciclo do Programa Gestão por Competência.

Para a realização é necessário que servidores e gestores tenham cumprido as fases anteriores. A primeira consistia no Preenchimento do Plano de Gestão de Desempenho Individual (PGDI) e validação. Já a segunda, foi o acompanhamento do desenvolvimento de cada uma das entregas atribuídas aos servidores estaduais na etapa inicial.

Nesta fase, o servidor realiza a autoavaliação e avalia a chefia imediata. E a chefia imediata autoavalia, avalia sua equipe e líder, além de receber as avaliações dos liderados e do seu superior.

Já as últimas etapas de publicação são dos resultados da ADI no Diário Oficial do Estado (DOE), a homologação e a publicação do resultado final que serão publicadas nos dias 1º e 31 de março de março de 2023, respectivamente.

Ao final de todo o processo, o setor da Gestão por Competência realizará um cálculo com base nas avaliações para obter a nota final de cada servidor e de cada gestor, que posteriormente, será devidamente publicada no DOE.

Para fazer as avaliações, acesse o link: https://www.pg.segov.ms.gov.br/softexpert/login