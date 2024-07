Servidora do Detran é presa por envolvimento em esquema de fraudes

Yasmin Osório Cabral, uma servidora do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Campo Grande, foi presa recentemente sob acusação de participar de um esquema de fraudes. A investigação, conduzida pelo Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), descobriu que Yasmin conseguia acessar de forma clandestina o sistema do Detran usando senhas de outros servidores. Ela utilizava essas credenciais para identificar caminhões com restrições e repassava as informações privilegiadas ao despachante David Cloky Hoffman Chita.

O esquema foi revelado após um servidor do Detran denunciar irregularidades em 29 liberações administrativas, todas associadas ao login e senha do servidor, mas realizadas em dias em que ele não estava presente no órgão. As liberações suspeitas, caracterizadas por frases genéricas como “OK VISTORIA”, divergiam do padrão adotado pelo servidor.

Durante as investigações preliminares, foi descoberto que Yasmin utilizou o login e senha de um colega para acessar o sistema do Detran, deixando o computador logado. No dia seguinte à fraude, despachantes como David tentaram acessar os documentos dos veículos, sugerindo uma conexão entre eles e as liberações indevidas.

A investigação também revelou que Yasmin recebia benefícios em troca dos serviços prestados a David, incluindo um iPhone 15 Pro Max, joias, eletrônicos e valores em dinheiro via Pix. David, apontado como líder do esquema, continua foragido.

Yasmin foi presa e encaminhada para o Estabelecimento Penal Feminino Irmã Irma Zorzi, enquanto as investigações continuam em sigilo para apurar o envolvimento de outros possíveis participantes no esquema de fraudes no Detran.



Fonte:O Buxixeiro