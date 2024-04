Servidores da Agepen participam de capacitação em Gestão de Convênios para otimização de recursos

Policiais penais responsáveis pela área de projetos, captação de recursos e membros dos Comitês de Aplicação do Modelo de Excelência em Gestão – GESTÃO GOV, da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), participaram nesta quinta-feira (11.4) de uma palestra voltada para a capacitação na área de Gestão de Convênios, com Enfoque Participativo.

Diretor da DAF reforçou que a capacitação possibilita uma melhor prestação de serviços pela Agepen.

Ofertado pela Escolagov (Fundação Escola de Governo), sob coordenação da Espen (Escola Penitenciária), o treinamento teve como objetivo fortalecer os conhecimentos dos profissionais da Agepen, incrementar a captação de recursos financeiros através da otimização do “Portal TRANSFERE GOV”, difundir uma metodologia unificada para o incremento da captação de recursos financeiros e execução, possibilitar a injeção de novos recursos financeiros, visando a melhoria da qualidade dos serviços prestados pela instituição, bem como sensibilizar sobre a importância do incremento do Modelo de Excelência em Gestão adotado pelo Governo de Mato Grosso do Sul.

A palestra, ministrada pelo coordenador da Rede + Brasil em MS, Luiz Carlos Morente, abordou temas relacionados com a importância e necessidade da execução da proposta, além de cenários e indicadores econômicos e sociais. Segundo ele, Mato Grosso do Sul ocupa a primeira posição nacional na execução de projetos e convênios com as verbas ofertadas pelo Governo Federal.

O palestrante reforçou que Agepen tem se destacado na captação de recursos, ocupando a quarta colocação no estado no ranking de convênios, obedecendo uma série de critérios como propostas 100% aceitas, execução e recursos arrecadados, entre outros, tendo subido cinco posições neste último ano, além de estar condizente com o plano de Governo.

Também pontuou a necessidade do acompanhamento da evolução dos indicadores dos convênios, bem como explanou sobre o passo a passo da forma de captação e execução, além da importância dos profissionais que estão na ponta, onde os projetos se concretizam e são executados.

Representando a presidência da agência penitenciária no evento, o diretor de Administração e Finanças, policial penal Anderson Pimentel, destacou que a iniciativa visa aprimorar a gestão de convênios e a captação de recursos. “Possibilitando uma melhor prestação de serviços pela Agepen e contribuindo para o desenvolvimento do sistema penitenciário do estado”, disse.

Para o o chefe do Núcleo de Planejamento, Projetos e Convênios, Eduardo Alexandre de Oliveira Fonseca, um dos policiais penais participantes, a apresentação foi bastante produtiva, pois trouxe informações para otimizar a captação e execução da União. “O foco maior é o quanto a Agepen consegue arrecadar, captar recursos novos do Governo Federal, oriundos de convênios, para atender nossas políticas públicas”, enfatizou, reforçando já são mais de R$ 61 milhões de recursos arrecadados pela agência penitenciária neste último ano.