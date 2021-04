A Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) possui o setor de serviço social que atende as Pessoas com Deficiência (PcD) e para aperfeiçoar esses atendimentos os servidores farão curso básico de Língua Brasileira de Sinais (Libras). De acordo com o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Brasil são mais de 12,5 milhões de pessoas com deficiência, o que corresponde a 6,7% da população. Desses os que possuem grande ou total dificuldade para enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus, o IBGE constatou que a deficiência visual estava presente em 3,4% da população brasileira; a deficiência motora em 2,3%; deficiência auditiva em 1,1%; e a deficiência mental/intelectual em 1,4%.

A Funtrab oferece vagas de empregos exclusivas para PcDs, e após terminarem o curso servidores se tornarão interpretes em Libras, com isso e os atendimentos serão mais eficazes e inclusivos. De acordo com o diretor-presidente da Funtrab Marcos Derzi, “ essa qualificação é muito importante para a inclusão social, é nosso dever como agência pública oferecer um atendimento digno para todos os trabalhadores”, declarou Derzi.

A iniciativa é do Ministério da Economia que propôs a qualificação em Libras para servidores de vários órgãos públicos, e disponibilizou vagas para Funtrab, que conta com a parceria da Fundação Escola de Governo de MS (Escolagov) com a utilização da plataforma de cursos on-line. Ontem quarta (14.04) em reunião o diretor-presidente da Funtrab Marcos Derzi, a assessora técnica em PcD da Superintendência Regional do Trabalho de MS (SRTE/MS) Eliane Rodrigues de Souza, a diretora de educação continuada da Escolagov Silvana Maria Marchini Coelho, e a coordenadora de qualificação profissional da Funtrab Kellen Lhanez, acertaram os detalhes dessa parceria.

O curso básico em Libras é direcionado ao meio empresarial e institucional, e começará nesse mês com duração de 100 horas, serão 150 educandos distribuídos em 4 turmas, no formato on-line com transmissão ao vivo e focado na educação inclusiva, serão qualificadas pessoas que atuam com gestão de pessoas. O objetivo é formar interpretes gestores nas organizações institucionais, para que haja inclusão sem barreira comunicacional.