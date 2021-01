Ampliando a vacinação dos trabalhadores da saúde, nesta manhã (28) começou a imunização daqueles que atuam na rede de especialidades médicas da prefeitura. Ao todo serão vacinadas, somente no período da manhã, mais de 350 pessoas que trabalham no complexo de especialidades, que conta com seis unidades de atendimento especializado.

Durante essa primeira etapa da campanha de vacinação, devem ser imunizados os profissionais que atuam na área da saúde, idosos e pessoas com mais de 18 anos institucionalizadas e indígenas aldeados, conforme recomendação do Ministério da Saúde. Durante a primeira semana a prioridade para receber as doses do imunobiológico foram os profissionais que estão atuando na linha de frente no combate à pandemia, ou seja, UTIs, enfermarias e pronto socorros que atendem pacientes com Covid-19, UPAs e CRSs, e quem mora e trabalha nos asilos de Campo Grande.

Com o andamento da vacinação deste público, a imunização foi iniciada para o restante dos profissionais da rede que também estão em contato direto com pacientes contaminados, porém com menor gravidade, passaram a ser vacinados também, sendo as primeiras doses aplicadas nos trabalhadores do complexo CEM, agora pela manhã.

Somente no complexo que abriga o CEM, Centro Ortopédico Municipal, Centro de Referência à Saúde da Mulher, Centro de Especialidades Odontológicas II, Ambulatório de Saúde Mental, Centro de Apoio e Diagnóstico Municipal serão imunizadas 357 pessoas.

“Iremos imunizar todo mundo que trabalha na rede, para garantir que o atendimento à população não seja interrompido, seja no atendimento a casos suspeitos de Covid-19 ou em atendimentos especializados e de rotina ”, explica o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho.

Até a última sexta-feira (22) foram imunizadas 5.375 pessoas, entre profissionais da saúde de hospitais, UPAs e CRSs e idosos asilados, sendo a vacinação ampliada também para os profissionais da atenção primária à saúde. Com a expectativa de chegada de novas doses da vacina, a prefeitura passará a imunizar outra parte do público alvo, pessoas com mais de 75 anos. Para vacinação dessa população, 55 unidades de saúde estarão com o horário de funcionamento estendido e também será montado um centro de imunização e um drive-thru para pessoas que tenham dificuldade de locomoção.