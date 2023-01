Em solenidade realizada no plenário do Tribunal do Júri, na manhã desta sexta-feira, 27 de janeiro, o Des. Carlos Eduardo Contar, presidente do Tribunal de Justiça, entregou a Medalha de Bons Serviços Judiciários para servidores da comarca de Brasilândia.

Em seu discurso, o presidente do TJ ressaltou que, com a homenagem, a administração do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul faz o reconhecimento público aos seus servidores pelos relevantes serviços prestados.

“Essa singela homenagem tem o propósito de dizer que o Poder Judiciário sul-mato-grossense reconhece o trabalho de décadas de seus valorosos servidores e agradece toda esta história de vida em prol da justiça. Temos muita gratidão pelos serviços prestados exclusivamente ao Poder Judiciário. Não fosse pelos senhores e pelas senhoras, nós, sozinhos, não seríamos capazes de levar a Justiça a quem nos procura. Muito obrigado por tudo que fizeram em prol da justiça sul-mato-grossense”, destacou desembargador.

O juiz diretor do Foro, Aldrin de Oliveira Russi, cumprimentou o presidente do TJ pela iniciativa de reconhecer e homenagear os servidores pelo trabalho de excelência que exercem. Ele destacou que já passou por outras comarcas onde encontrou serventuários muito dedicados também, porém, confessou que nunca viu tanta dedicação quanto na comarca de Brasilândia.

“Quero expressar publicamente o diferencial que encontrei nos servidores de Brasilândia, tanto na união quanto na qualidade dos serviços prestados. Recebam esse prêmio, essa homenagem com todo louvor que merecem”, afirmou o juiz.

Receberam a medalha na comarca de Brasilândia os servidores:

Medalha de Bons Serviços Judiciários – Platina (35 anos ou mais)

Wilson José Ribeiro

Genevaldo Laurencio de Oliveira

Medalha de Bons Serviços Judiciários – Ouro (30 anos ou mais)

Manuel Edson Pereira

Luciane dos Santos Cangussu

Medalha de Bons Serviços Judiciários – Prata (20 anos ou mais)

Sarah Witter de Abreu Bastos

Luciani de Souza

Medalha de Bons Serviços Judiciários – Bronze (10 anos ou mais)

Lilian Paula Basso De Alencar Nunes

Claudia Neves de Souza

Vilma Alves dos Santos

Eder Francisco Franzin

Mario da Silva Ribeiro

Eder Paulo Cavalcante da Silva

A Medalha de Bons Serviços Judiciários foi instituída por meio da Resolução nº 245, de 5 de maio de 2021, e reconhece décadas de dedicação e estabilidade, voltados à melhoria dos serviços, com o transcorrer de tantos anos na prática do serviço público judicial estadual.

*Relação completa dos servidores incluindo aqueles que não puderam comparecer à solenidade