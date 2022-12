Brasil X Croácia se enfrentam logo mais, às 11 horas, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Para que os servidores possam torcer pela Seleção, o Governo de Mato Grosso do Sul estabeleceu um horário diferenciado de funcionamento dos órgãos e das entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional para esta sexta-feira (9).

O funcionamento será das 7 às 10 horas. No entanto, vale ressaltar: o horário diferenciado não se aplica aos setores e aos serviços considerados essenciais que, por sua natureza, não possam ser paralisados ou interrompidos.

A expectativa é de um jogo emocionante. Na última Copa do Mundo, os croatas obtiveram seu maior resultado, o vice-campeonato mundial, na Rússia, mas o Brasil vem embalado de uma vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul.

Casa da Saúde

A Casa da Saúde terá o horário de expediente diferenciado nesta sexta-feira (09) devido ao jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol de 2022.

A entrega de senhas para atendimento será feita até uma hora antes do encerramento das atividades, conforme especificado:

Atendimento das 7h às 10h, com entrega de senhas até às 9h.

O horário de funcionamento foi estabelecido pelo Decreto “E” nº 174, de 06 de dezembro de 2022, de acordo com a data do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

A Casa da Saúde fornece medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e de ação judicial. A Casa da Saúde fica na Rua Onze de Outubro, nº 220, no Bairro Cabreúva, na antiga Escola Estadual Riachuelo, em Campo Grande.