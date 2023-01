Em solenidade realizada no plenário do Tribunal do Júri, no Fórum de Paranaíba, o Des. Carlos Eduardo Contar, presidente do Tribunal de Justiça, entregou a Medalha de Bons Serviços Judiciários a servidores daquela comarca.

Em seu discurso, a exemplo do que tem dito ao entregar as medalhas nas comarcas, o presidente do TJMS ressaltou que este é um momento de reconhecimento público da administração do Tribunal de Justiça pelas décadas de dedicação ao Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.

“Este é o nosso reconhecimento pela história de vida que vocês emprestam à justiça sul-mato-grossense. Não há justiça sem a prática de atos realizados por vocês, pessoas indispensáveis à aplicação do Direito, à efetivação das decisões emanadas do Poder Judiciário. De forma pública, queremos dizer à sociedade do nosso respeito e gratidão por este tempo emprestado à sociedade sul-mato-grossense, que recebe o trabalho que vocês tão bem exercem ao longo de décadas”, destacou o magistrado.

A Medalha de Bons Serviços Judiciários foi instituída por meio da Resolução nº 245, de 5 de maio de 2021, e reconhece décadas de dedicação e estabilidade, voltados à melhoria dos serviços, com o transcorrer de tantos anos na prática do serviço público judicial estadual.

Confira abaixo a lista dos homenageados.

Medalha de Bons Serviços Judiciários – Platina (35 anos ou mais)

Arcenio da Silva Amorim

Alan Kardec Ferreira Leal

Teodorico Branquinho Alves

Medalha de Bons Serviços Judiciários – Ouro (30 anos ou mais)

Neime Garcia Alves Leal

Sheila Maria da Silva Amorim Sampaio

Medalha de Bons Serviços Judiciários – Prata (20 anos ou mais)

Reginaldo Xavier de Almeida

Pedro Dias dos Santos

Alessandro Ricardo Pereira

Junior Eduardo da Silva

Celia Maria Pereira Dias Souza

Medalha de Bons Serviços Judiciários – Bronze (10 anos ou mais)

Cleyton de Oliveira Silva

Flavia Pigari

Rosineide Francisca de Souza

Brunieli Monteiro da Rocha Queiroz

Rosangela Maria do Nascimento Costa

Lucas Freitas Alves de Oliveira

Jemima Gonçalves Costa

Adriano Rogerio da Silva

Renata Arai Gomiero

Raniel Aparecido Antunes Lucena

Nivia Patricia Marques

Adriana Morais Souza

Valéria Cristina de Lima Ferreira

Elaine Cristina Serrano da Mata E Silva

Shirley Aparecida Almeida

Maria Luiza Grandi

Lucinda Maia de Siqueira Silva

*Relação completa dos servidores incluindo os que não puderam comparecer à solenidade.