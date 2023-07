Servidores de Pedro Gomes são homenageados

Nesta segunda-feira, dia 3 de julho, o Corregedor-Geral de Justiça, Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, esteve na comarca de Pedro Gomes para, além de cumprir calendário de correições, entregar aos servidores a Medalha de Bons Serviços Judiciários.

A homenagem é o reconhecimento público aos servidores da comarca pelos relevantes serviços prestados durante a carreira no judiciário sul-mato-grossense e, em sua fala, o desembargador enfatizou a importância desse reconhecimento público do Tribunal aos serventuários.

“São pessoas como vocês, junto conosco, com os advogados, Ministério Público, Defensoria Pública, que formam a cadeia do judiciário para uma boa prestação jurisdicional à comunidade. Parabéns a todos!”, disse ele.

A juíza Larissa Luiz Ribeiro, diretora do Foro de Coxim e em substituição em Pedro Gomes, lembrou que este é um momento especial para os servidores, pois muito contribuíram para credenciar a comarca ao patamar institucional de respeitabilidade pelos serviços prestados.

“Os homenageados são pessoas que abrilhantam o nosso fórum. Precisamos de todos vocês, homens e mulheres que compõem o Poder Judiciário. Eles deixam a família e vêm para o Fórum para resolver problemas de outros. A sociedade pode pensar: são concursados, estão no ar condicionado, mas são tantos os problemas que eles resolvem que só quem convive sabe disso. O servidor do Poder Judiciário serve o povo, o cidadão, e faz muito mais que apenas seu trabalho. A todos muito obrigado e parabéns por fazer parte do judiciário”, cumprimentou a juíza.

Participaram do evento, além do Corregedor, os juízes auxiliares da Corregedoria Jacqueline Machado e José Eduardo Neder Meneghelli; o procurador do Município, Leonardo Henrique Marçal, representando o prefeito Wilian Luiz Fontoura; o defensor público Rafael Duque de Freitas e o presidente da OAB/MS, seccional Pedro Gomes, Anderson Dênis Martinazzo; o delegado da polícia civil, Murilo Jorge Vaz Silva; o comandante do 1º Batalhão da PM, Tem. Manoel Moreira de Oliveira.

Ressalte-se que a Medalha de Bons Serviços Judiciários foi instituída por meio da Resolução nº 245/2021 e reconhece décadas de dedicação e estabilidade, voltados à melhoria dos serviços, com o transcorrer de tantos anos na prática do serviço público judicial estadual.

Confira a lista dos homenageados:

Medalha de Bons Serviços Judiciários – Platina (35 anos ou mais)

Delson Dias Pedroso

Medalha de Bons Serviços Judiciários – Bronze (10 anos ou mais)

Danielly Silva Coelho

Elizabete Aparecida Figueiredo Tamazato

Eliete Ferreira Elias

Mirian Alves da Silva

Thiago Biberg Muniz

Valdelice Lourenço da Cruz