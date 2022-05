NOVA ALVORADO DO SUL – MS (Correspondente) – A Polícia Civil deflagrou na manhã desta terça-feira (3), a operação “Brutus” e prendeu dois servidores do Detran-MS. A operação contou com o apoio da Corregedoria de Trânsito do Detran, que também bloqueou contas judiciais de suspeitos pela venda e repasse ilegal de veículos e peças apreendidas no pátio do Detran em Nova Alvorada do Sul.

Investigações apontaram que um intermediário e um contrabandista eram comparsas dos servidores conseguindo a liberação dos veículos com o pagamento de propinas. Também concluiu-se que quando o dono do carro não efetivava o pagamento da propina, os veículos eram “depenados”, retirando peças de seu interior, que eram comercializadas a terceiros ou os próprios veículos eram vendidos a terceiros e transferidos mediante inserção de dados falsos.

Através de quebras de sigilo bancário, apurou-se que a movimentação do grupo chegou a uma quantia suspeita superior a R$220 mil. Eles foram indiciados pela prática de corrupção passiva e ativa, associação criminosa, peculato, inserção de dados falsos em sistema informático e fraude processual.

Nome da operação

A operação foi denominada “Brutus” em referência a Marcus Junius Brutus, filho do imperador romano Júlio César, o qual, ao ser encurralado por seus conspiradores, percebeu que entre eles estava seu filho Brutus, emitindo a célebre frase “Até tu, Brutus?”.