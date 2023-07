Servidores Municipais participam de capacitação para implantação do PIM

Servidores ligados à Controladoria Geral do Município de Campo Grande (CGM) e à Secretaria Municipal de Gestão (Seges) participaram nesta quinta e sexta-feira, na Assomasul, do curso “Planejamento e Gestão de Integridade e Riscos Corporativos”, ministrado a representantes dos municípios de Mato Grosso do Sul que aderiram ao Programa de Integralidade Municipal (PIM).

A capacitação é parte do processo de implantação do programa, que tem o objetivo de colocar à disposição dos municípios políticas preventivas de detecção de fraudes e de redução de riscos de desvios de conduta, além de contribuir com o aprimoramento da gestão pública visando estimular as boas práticas de governança.

O PIM é gerido por uma Rede de Controle composta por profissionais que atuam nos Tribunais de Contas de Mato Grosso do Sul e da União, Ministério Público, CGE-MS e Controladoria-Geral da União. Além de Campo Grande, Aquidauana, Aparecida do Tabuado, Bodoquena, Caracol, Corumbá, Coxim, Dourados, Eldorado, Ponta Porã, Terenos e Três Lagoas também aderiram ao programa.

“A presença de Campo Grande trouxe consistência para o PIM, afinal, a capital concentra cerca de 30% da população do Estado e pode servir como balizador para a adesão de mais municípios”, explica o Controlador-Geral do Município, João Batista Pereira Junior.

O Controlador-Geral destaca ainda que a adesão do programa tem papel importante para o projeto de modernização pelo qual a capital passa. “A adesão de Campo Grande ao PIM é fundamental pois é um atestado de integridade para todos os programas que formos implementar. As empresas que vierem a nós com interesses comerciais, vão querer saber se temos um bom programa de complaice”, conclui.