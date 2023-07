Servidores são presos durante investigação de desvio de R$ 2 milhões em impostos

Dois servidores públicos de Caarapó foram ouvidos e presos preventivamente, em cumprimento a mandados judiciais. Houve, ainda, apreensão de documentos no prédio da administração municipal.

As investigações do grupo apontaram que servidores se beneficiaram de esquema de corrupção na arrecadação de IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) e ITBI (Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis).

Foram identificados pelo Gaeco mais de 4.600 estornos de pagamento de contribuintes, que somaram R$ 2.299.575,39. Em vez de chegarem aos cofres públicos, eles eram desviados para as contas particulares dos suspeitos.

O prefeito de Caarapó, André Nezzi, sobre a operação. Ele revelou ter feito pessoalmente a denúncia sobre o esquema, que começou em 2009 e foi descoberto no ano passado, durante troca de sistema informatizado. “Fizemos uma auditoria e encontramos várias baixas manuais suspeitas”, disse.

Nezzi afirmou, ainda, que, além do poder público, pessoas foram diretamente lesadas. “Houve estelionato com contribuintes. Os contribuintes pagavam o tributo, recebiam comprovante falso e acreditavam estar adimplentes. Mas não era feito o lançamento do pagamento”, explicou.

De acordo com o Gaeco, pagamentos de ITBI e IPTU eram agendados e, posteriormente, baixados manualmente no sistema, com emissão de certidão negativa de débitos tributários, incorporando-se ao patrimônio particular dos suspeitos os valores pagos.